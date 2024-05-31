В России продают редчайший спорткар Lada, о котором вы не слышали

В России продают редчайший спорткар Lada, о котором вы не слышалиДо «сотни» модифицированный автомобиль разгоняется за 6,5 секунд
Спортпрототип Lada Revolution официально представили в 2003 году. Гоночную модель, которую разработали для участия в соревнованиях, испытывали в лабораториях и аэродинамической трубе АвтоВАЗа. Вместе с премьерой автомобиля в России анонсировали создание Национальной гоночной серии «АВТОВАЗ» (НГСА). За время производства инженеры собрали несколько десятков спортивных машин.
Судя по объявлению, в продаже появилась Lada Revolution в модификации Supersport, которую разработали в 2006 году. Под капотом 670-килограммового спорткара стоит 16-клапанный двигатель 1.6, форсированный до 215 лошадиных сил и 170 Нм крутящегом момента. Коробка передач — шестиступенчатая секвенталка «ТоргМаш». Разгон до ста у болида занимает 6,5 секунды, максимальная скорость — больше 260 километров в час.
Приобрести редчайшую гоночную Lada с пробегом всего тысячу километров можно за 7,5 миллиона рублей.
В 2020 году в России продавали сразу несколько Lada Revolution. Тогда спортивные модели в разных цветах кузова оценивали в полтора миллиона рублей.