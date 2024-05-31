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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 19:15
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В России продают редчайший спорткар Lada, о котором вы не слышали

До «сотни» модифицированный автомобиль разгоняется за 6,5 секунд
В России за 7,5 миллиона рублей продают уникальный спорткар Lada. Речь идет о малоизвестной модели Revolution 2006 года выпуска. По данным издания «Российская газета», объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок по продаже транспортных средств. По словам владельца машины, с момента производства спортивная «Лада» прошла всего тысячу километров. Таким образом, покупатель может приобрести, по сути, новый автомобиль.
В России продают редчайший спорткар Lada, о котором вы не слышали
© «Авито Авто»
Анастасия Мельник

Спортпрототип Lada Revolution официально представили в 2003 году. Гоночную модель, которую разработали для участия в соревнованиях, испытывали в лабораториях и аэродинамической трубе АвтоВАЗа. Вместе с премьерой автомобиля в России анонсировали создание Национальной гоночной серии «АВТОВАЗ» (НГСА). За время производства инженеры собрали несколько десятков спортивных машин.

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Судя по объявлению, в продаже появилась Lada Revolution в модификации Supersport, которую разработали в 2006 году. Под капотом 670-килограммового спорткара стоит 16-клапанный двигатель 1.6, форсированный до 215 лошадиных сил и 170 Нм крутящегом момента. Коробка передач — шестиступенчатая секвенталка «ТоргМаш». Разгон до ста у болида занимает 6,5 секунды, максимальная скорость — больше 260 километров в час.

© «Авито Авто»

Приобрести редчайшую гоночную Lada с пробегом всего тысячу километров можно за 7,5 миллиона рублей.

В 2020 году в России продавали сразу несколько Lada Revolution. Тогда спортивные модели в разных цветах кузова оценивали в полтора миллиона рублей.

Источник:«Российская газета»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Lada
#Second hand
#Россия