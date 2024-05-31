В России продают редчайший спорткар Lada, о котором вы не слышали

До «сотни» модифицированный автомобиль разгоняется за 6,5 секунд

В России за 7,5 миллиона рублей продают уникальный спорткар Lada. Речь идет о малоизвестной модели Revolution 2006 года выпуска. По данным издания «Российская газета», объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок по продаже транспортных средств. По словам владельца машины, с момента производства спортивная «Лада» прошла всего тысячу километров. Таким образом, покупатель может приобрести, по сути, новый автомобиль.