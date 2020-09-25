Гоночные Lada Revolution продают за 1,5 миллиона рублей

Одноместный спортивный болид был предназначен для гонок на закрытых трассах с асфальтовым покрытием. Сборка была налажена на производственной площадке компании «Торгмаш», и в период с 2004 по 2008 год было выпущено несколько десятков экземпляров. В 2008 году проект Lada Revolution закрыли, на смену дорогим спортпрототипам пришли более дешёвые машины для кольцевых гонок.