Гоночные Lada Revolution продают за 1,5 миллиона рублей

В движение Lada Revolution приводит бензиновый мотор объёмом 1,6 литра (1596 кубических сантиметров) мощностью 165 лошадиных сил, который сочетается с механической секвентальной коробкой и задним приводом. С таким мотором 640-килограммовый прототип разгоняется до 100 километров в час за пять секунд (эту цифру приводит продавец). По другим данным, разгон до «сотни» занимает примерно 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 260 километров в час.
avito.ru
Одноместный спортивный болид был предназначен для гонок на закрытых трассах с асфальтовым покрытием. Сборка была налажена на производственной площадке компании «Торгмаш», и в период с 2004 по 2008 год было выпущено несколько десятков экземпляров. В 2008 году проект Lada Revolution закрыли, на смену дорогим спортпрототипам пришли более дешёвые машины для кольцевых гонок.
Осенью прошлого года «АвтоВАЗу» передали один из экземпляров Revolution, который стал частью экспозиции музея Lada в Тольятти. Там же выставлены концепты разных лет, спортивные и серийные машины. Например, на днях коллекция пополнилась Lada Granta в красном цвете, которая стала 30-миллионным автомобилем, выпущенным тольяттинским заводом.