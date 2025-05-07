Продажи Lada в апреле рухнули на треть

Самой популярной моделью АвтоВАЗа остается Lada Granta, на которой остановили выбор 13 тысяч человек. Второе место занимает Vesta с 7,1 тысячи реализованных единиц. Lada Niva Travel разошлась в количестве 3,1 тысячи штук, классическая Niva Legend — 2,9 тысячи. Largus купили 2,3 тысячи человек.

На десять самых популярных марок в России пришлось в совокупности 76,8 процента рынка. Это восемь самых ходовых «китайцев» и собираемые в России «корейцы» под маркой Solaris. Им в апреле совместно удалось реализовать 78,4 тысячи машин. Доля Lada составила 27,9 процента, а девяти других брендов — 48,9 процента.