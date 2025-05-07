Продажи Lada в апреле рухнули на треть

Продажи Lada в апреле рухнули на третьЗа четыре месяца АвтоВАЗ реализовал чуть больше 100 тысяч машин
Самой популярной моделью АвтоВАЗа остается Lada Granta, на которой остановили выбор 13 тысяч человек. Второе место занимает Vesta с 7,1 тысячи реализованных единиц. Lada Niva Travel разошлась в количестве 3,1 тысячи штук, классическая Niva Legend — 2,9 тысячи. Largus купили 2,3 тысячи человек.
На десять самых популярных марок в России пришлось в совокупности 76,8 процента рынка. Это восемь самых ходовых «китайцев» и собираемые в России «корейцы» под маркой Solaris. Им в апреле совместно удалось реализовать 78,4 тысячи машин. Доля Lada составила 27,9 процента, а девяти других брендов — 48,9 процента.
В целом за четыре прошедших месяца 2025 года АвтоВАЗ продал 105 764 автомобилей. Это на 20,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, показатель которого — 133 139 машин. При этом доля Lada на рынке слегка увеличилась и составила 30,3 процента против 28,5.
По данным Минпромторга, в апреле россияне купили 101 401 новую легковушку, что на 25 процентов меньше, чем в апреле 2024-го. При этом в сравнении с мартом результат заметно лучше, и в министерстве считают, что рынок «идет на поправку».