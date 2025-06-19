АвтоВАЗ ожидает резкого падения продаж Lada

АвтоВАЗ ожидает резкого падения продаж LadaОсновную причину видят в высокой ключевой ставке ЦБ
В мае АвтоВАЗ продал 26,3 тысячи новых Lada, в июне «дай бог будет чуть-чуть больше» — на уровне 28 тысяч, сказал Соколов. Перспектив роста продаж выше 30 тысяч штук он не видит. В целом за прошедшие пять месяцев 2025 года автогигант продал 131,2 тысячи машин. Это на 28,3 процента меньше, чем за январь-май прошлого года.
Результат первого полугодия 2024-го — 217,6 тысячи Lada, а июня того же года — 39,7 тысячи. То есть если россияне купят меньше 30 тысяч Lada в текущем месяце, продажи упадут на 29,5 процента к июню-2024, а по итогам полугодия — на 27 процентов.
Для оживления рынка нужна менее высокая ключевая ставка, сказал Соколов, — хотя бы на уровне 15 процентов. Тем же объясняет падение спроса на «Лады» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дело не в качестве самих машин, а в том, что из-за выгодных вкладов россияне предпочитают копить деньги и откладывать покупку до лучших времен.
Из-за низкого спроса АвтоВАЗ урежет производственный план на 2025 год. Как именно, официально не сообщалось, но инсайдеры говорят о снижении на 20 процентов — с 500 до 400 тысяч единиц.