АвтоВАЗ ожидает резкого падения продаж Lada

В мае АвтоВАЗ продал 26,3 тысячи новых Lada, в июне «дай бог будет чуть-чуть больше» — на уровне 28 тысяч, сказал Соколов. Перспектив роста продаж выше 30 тысяч штук он не видит. В целом за прошедшие пять месяцев 2025 года автогигант продал 131,2 тысячи машин. Это на 28,3 процента меньше, чем за январь-май прошлого года.

Результат первого полугодия 2024-го — 217,6 тысячи Lada, а июня того же года — 39,7 тысячи. То есть если россияне купят меньше 30 тысяч Lada в текущем месяце, продажи упадут на 29,5 процента к июню-2024, а по итогам полугодия — на 27 процентов.