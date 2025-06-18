Подтверждено: АвтоВАЗ сокращает объемы производства

«Если бы они были плохого качества и недоступны для приобретения, полмиллиона единиц в прошлом году не было бы произведено и продано. Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, независящим от АвтоВАЗа, и точно не от их качества, связанного со снижением спроса», — сказал Мантуров.

Низкий спрос на продукцию АвтоВАЗа он объяснил выгодными ставками по вкладам. Россияне открывать вклады под условные 20 процентов, чтобы накопить деньги. Покупку нового автомобиля они при этом откладывают на потом.