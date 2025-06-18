Подтверждено: АвтоВАЗ сокращает объемы производства

Подтверждено: АвтоВАЗ сокращает объемы производстваПо данным инсайдеров, заводы за год выпустят 400 тысяч Lada вместо 500 тысяч
«Если бы они были плохого качества и недоступны для приобретения, полмиллиона единиц в прошлом году не было бы произведено и продано. Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, независящим от АвтоВАЗа, и точно не от их качества, связанного со снижением спроса», — сказал Мантуров.
Низкий спрос на продукцию АвтоВАЗа он объяснил выгодными ставками по вкладам. Россияне открывать вклады под условные 20 процентов, чтобы накопить деньги. Покупку нового автомобиля они при этом откладывают на потом.
Поддержать АвтоВАЗ должен закон о локализации такси, напомнил Мантуров. В прошлом году запросы таксопарков составили около 100 тысяч новых легковушек — это 13 процентов от всего объема производства. Помимо АвтоВАЗа, это подстегнет спрос на продукцию «Москвича» и других компаний, заключивших в России специнвестконтракты (СПИКи).
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может сократить производственный план на 2025 год на 20 процентов — с 500 тысяч до 400 тысяч машин. Причины — падение продаж и затоваривание складов, в которых, по данным инсайдеров, скопилось около 100 тысяч непроданных Lada.