Автомобили Lada украинской сборки удивили привлекательными ценами

Информация о том, что на заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Lada, появилась в начале года, как только в Украине вступил в силу запрет на импорт автомобилей из России. Однако несколько месяцев ни ЗАЗ, ни АвтоВАЗ, Group Renault не комментировали эти данные.

Первоначально назывались три локализованные на ЗАЗе модели: седан Vesta, пассажирский универсал Largus R90 и хэтчбек XRay, но оказалось, что в Запорожье выпускают и другие «Лады». Накануне официальный сайт Lada.ua подтвердил сборку седана Granta, а также кросс-универсалов Vesta SW Cross, опубликовав цены на машины 2020 года выпуска. Все цены указаны для базовых версий с 5-ступенчатой «механикой»: