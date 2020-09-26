Автомобили Lada украинской сборки удивили привлекательными ценами

Информация о том, что на заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Lada, появилась в начале года, как только в Украине вступил в силу запрет на импорт автомобилей из России. Однако несколько месяцев ни ЗАЗ, ни АвтоВАЗ, Group Renault не комментировали эти данные.
Первоначально назывались три локализованные на ЗАЗе модели: седан Vesta, пассажирский универсал Largus R90 и хэтчбек XRay, но оказалось, что в Запорожье выпускают и другие «Лады». Накануне официальный сайт Lada.ua подтвердил сборку седана Granta, а также кросс-универсалов Vesta SW Cross, опубликовав цены на машины 2020 года выпуска. Все цены указаны для базовых версий с 5-ступенчатой «механикой»:
|Объём двигателя (в литрах), мощность (в лошадиных силах)
|Цена (в гривнах/в рублях)
|Lada Granta
|1.6, 87
|216 530 / 598 400
|Lada Vesta
|1.6, 106
|293 600 / 811 400
|Lada Vesta SW Cross
|1.6, 106
|370 670 / 1 024 400
|Lada Vesta SW Cross
|1.8, 122
|381 680 / 1 054 800
|Lada Largus R90
|1.6, 106
|341 310 / 943 200
|Lada XRay
|1.6, 106
|297 270 / 821 500
В пересчёте на рубли «Лады» с конвейера Запорожского автозавода на 20-30 процентов дороже аналогичных машин, выпущенных в Тольятти. Однако для покупателей в Украине ситуация иная: локализация производства позволила сдержать рост цен, а в некоторых случаях даже сэкономить. Например, Lada XRay 2019 года выпуска сборки АвтоВАЗа стоит на два процента дороже кросс-хэтча в аналогичной комплектации, выпущенного в 2020 году на ЗАЗе.
Можно предположить, что скоро на ЗАЗе локализуют производство пятой модели — трёхдверного внедорожника Lada 4x4, а также ещё одной версии «Весты» — кросс-седана Vesta SW. На украинском сайте Lada в модельном ряду фигурируют и та и другая, но прайс-листы на эти автомобили пока не опубликованы.