Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
6 марта, 15:09

На ЗАЗе начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay

Автомобили украинской сборки дороже российских

Lada Vesta
Лиза Будрина
На Запорожском автозаводе стартовало производство трех моделей Lada: с конвейера сходят универсалы Largus, седаны Vesta и высокие хэтчбеки XRay. Портал Today.ua приводит цены на автомобили украинской сборки – они выше, чем в России.

Например, Lada XRay со 106-сильным мотором 1.6 и «механикой» можно купить за 285 480 гривен (789,6 тысячи рублей). В России такая модификация стоит от 619,9 тысячи рублей. Топовый вариант с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы оценивается в 344 040 гривен (951,5 тысячи рублей по текущему курсу). Цена хэтчбека, собранного в России на мощностях «АвтоВАЗа», составляет 742,9 тысячи рублей.

Lada Largus украинской сборки с 1,6-литровым мотором продают на местном рынке за 307 440 гривен (850 тысяч рублей), а в России – за 615,9 тысячи рублей. Украинская Vesta со 106-сильным двигателем и «механикой» стоит 281 820 гривен (779,5 тысячи рублей). На российском рынке цены стартуют от 615,9 тысячи рублей.

Представитель «АвтоВАЗа» не прокомментировал «Мотору» информацию о старте производства автомобилей Lada на ЗАЗе.

В 2019 году «АвтоВАЗ» установил рекорд по зарубежным поставкам Lada. За 12 месяцев было экспортировано 38 тысяч машин, что на 32 процента больше, чем в 2018 году. Автомобили экспортируются в Венгрию, Болгарию, Боливию, Чили, Тунис, Ливан, Иорданию и ряд других стран.

Источник: Today.ua