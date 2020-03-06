На ЗАЗе начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay

Например, Lada XRay со 106-сильным мотором 1.6 и «механикой» можно купить за 285 480 гривен (789,6 тысячи рублей). В России такая модификация стоит от 619,9 тысячи рублей. Топовый вариант с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы оценивается в 344 040 гривен (951,5 тысячи рублей по текущему курсу). Цена хэтчбека, собранного в России на мощностях «АвтоВАЗа», составляет 742,9 тысячи рублей.
Lada Largus украинской сборки с 1,6-литровым мотором продают на местном рынке за 307 440 гривен (850 тысяч рублей), а в России – за 615,9 тысячи рублей. Украинская Vesta со 106-сильным двигателем и «механикой» стоит 281 820 гривен (779,5 тысячи рублей). На российском рынке цены стартуют от 615,9 тысячи рублей.
Представитель «АвтоВАЗа» не прокомментировал «Мотору» информацию о старте производства автомобилей Lada на ЗАЗе.
В 2019 году «АвтоВАЗ» установил рекорд по зарубежным поставкам Lada. За 12 месяцев было экспортировано 38 тысяч машин, что на 32 процента больше, чем в 2018 году. Автомобили экспортируются в Венгрию, Болгарию, Боливию, Чили, Тунис, Ливан, Иорданию и ряд других стран.