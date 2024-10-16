У Lada Vesta появилась новая доступная версия с вариатором

Теперь автоматическая коробка предложена в связке с двигателем 1.6

У Lada Vesta с вариатором появилась новая версия. АвтоВАЗ объявил об увеличении числа модификаций Lada Vesta — модель обзавелась вариантом со связкой 1,6-литрового двигателя и автоматической коробки передач. Стоит такая машина от 1 600 000 до 1 960 000 рублей за седан и 1 705 000−1 806 000 рублей за универсал Vesta SW. Таким образом, новинка обойдется на 50 тысяч рублей дороже, чем Vesta с тем же мотором и «механикой».