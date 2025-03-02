Новая коробка передач для Lada Vesta: ресурс и передаточные числа

Также новая трансмиссия тише отечественной, первая и вторая передачи включаются четче за счёт трёхконусных синхронизаторов с карбоновым покрытием. По официальным данным, Lada Vesta с «шестиступкой» прошла полный цикл испытаний, на стенде пройдено 300 тысяч километров, на дорогах и вне дорог — 150 тысяч километров. Цены уже раскрыты: седан с 6-ступенчатой коробкой передач будет стоить от 1 786 500 рублей.