Новая коробка передач для Lada Vesta: ресурс и передаточные числа

Новая коробка передач для Lada Vesta: ресурс и передаточные числаВыяснились подробности о перспективной трансмиссии
Павел Атрощенко обратил внимание, что новая коробка передач с синхронизатором для задней скорости, поэтому фирменный хруст при включении реверса останется в прошлом. Задняя скорость включается через фиксирующее кольцо, и перепутать первую и заднюю скорости нельзя. Наконец, удачно подобраны передаточные числа: по характеристикам китайская «механика» занимает промежуточное положение между российской (с длинными передачами) и короткоходной Renault.
Передаточные числа следующие: главная пара 3.941 / 4.533, 1-ая 3.917, 2-ая 2.211, 3-я 1.423, 4-я 0.971, 5-я 0.757, 6-я 0.659, задняя 3.583. При этом корпоративный канал «Поладим с Lada» не считает, что с 6-ступенчатой коробкой передач удастся сэкономить топливо. На заводе считают, что главное преимущество новой трансмиссии — удовольствие от вождения и эластичность. Например, разгон 80-120 км/ч сократился на 1,1 секунды при выборе четвёртой передачи.
Также новая трансмиссия тише отечественной, первая и вторая передачи включаются четче за счёт трёхконусных синхронизаторов с карбоновым покрытием. По официальным данным, Lada Vesta с «шестиступкой» прошла полный цикл испытаний, на стенде пройдено 300 тысяч километров, на дорогах и вне дорог — 150 тысяч километров. Цены уже раскрыты: седан с 6-ступенчатой коробкой передач будет стоить от 1 786 500 рублей.