Выяснилось, почему Lada Vesta в Беларуси на 20% дешевле, чем в России

На богато оснащённых Vesta SW можно сэкономить ещё больше: по оценкам коллег, разница составляет почти 400 тысяч рублей! Почему в России флагман АвтоВАЗа столь дорог не ясно, ведь Волжский автозавод должен получать компенсацию от Минпромторга за уплаченные утильсборы. Впрочем, купить «Весту» в Беларуси не так просто: автомобиль придётся ставить на гражданина этой страны, то есть заплатить посреднику около 500 долларов. Также какую-то часть экономии нивелируют транспортные расходы.