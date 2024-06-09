Выяснилось, почему Lada Vesta в Беларуси на 20% дешевле, чем в России

Выяснилось, почему Lada Vesta в Беларуси на 20% дешевле, чем в РоссииРазница между идентичными машинами начинается с 300 тысяч рублей
В Беларуси пока не предлагают Lada Vesta NG с вариатором, нет в наличии и комплектации Sportline. Однако обычные седаны и универсалы с мотором 1.6 в изобилии: универсал у соседей стоит от 1,34 миллиона рублей, а седан 2024 года выпуска от 1,19 миллиона рублей. Утильсбор при ввозе таких машин на юрлицо составляет 300 тысяч рублей, что примерно соответствует разнице в ценах.
На богато оснащённых Vesta SW можно сэкономить ещё больше: по оценкам коллег, разница составляет почти 400 тысяч рублей! Почему в России флагман АвтоВАЗа столь дорог не ясно, ведь Волжский автозавод должен получать компенсацию от Минпромторга за уплаченные утильсборы. Впрочем, купить «Весту» в Беларуси не так просто: автомобиль придётся ставить на гражданина этой страны, то есть заплатить посреднику около 500 долларов. Также какую-то часть экономии нивелируют транспортные расходы.
Белорусские дилеры ожидают скорого повышения цен на новые партии автомобилей Lada. А в нашей стране АвтоВАЗ бьёт рекорды продаж, причём в мае локомотивом Lada стала именно Vesta: модель разошлась тиражом свыше 15 тысяч штук, что является лучшим результатом с момента дебюта.