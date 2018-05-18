Старт продаж модели запланирован на начало июня

Пульс

Приподнятые седаны Lada Vesta Cross сфотографировали на парковке дилера

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18 мая 2018

На стоянке одного из тольяттинских дилерских центров Lada сфотографировали товарные версии вседорожного седана Vesta Cross. Снимки машины опубликованы на странице сообщества RCI News во Вконтакте.

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Ранее «АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожную модификацию седана — модель в богатой комплектации Luxe оценили минимум в 763 900 рублей. Также известно, что для Vesta Cross будет предложено два пакета опций: Multimedia и Prestige. В первом случае модель получит «мультимедийку» с навигацией и камеру заднего вида, во втором — подогрев задних сидений и фоновую подсветку салона.

Седан Lada Vesta Cross будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил или 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. Младший агрегат сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, старший — с «механикой» или модернизированным «роботом».

Модель выполнена в том же стиле, что и приподнятый универсал Vesta SW Cross: от обычной машины он отличается защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).

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