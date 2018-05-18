Приподнятые седаны Lada Vesta Cross сфотографировали на парковке дилера

На стоянке одного из тольяттинских дилерских центров Lada сфотографировали товарные версии вседорожного седана Vesta Cross. Снимки машины опубликованы на странице сообщества RCI News во Вконтакте.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожную модификацию седана — модель в богатой комплектации Luxe оценили минимум в 763 900 рублей. Также известно, что для Vesta Cross будет предложено два пакета опций: Multimedia и Prestige. В первом случае модель получит «мультимедийку» с навигацией и камеру заднего вида, во втором — подогрев задних сидений и фоновую подсветку салона.

Седан Lada Vesta Cross будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил или 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. Младший агрегат сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, старший — с «механикой» или модернизированным «роботом».

Модель выполнена в том же стиле, что и приподнятый универсал Vesta SW Cross: от обычной машины он отличается защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).