Новинку будут продавать только в богатой комплектации Luxe

Пульс

Названы цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross

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15 мая 2018

«АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожную модификацию седана Lada Vesta Cross. Модель сначала предложат только в одной комплектации Luxe, а также с двумя пакетами опций по цене от 763 900 рублей. Старт продаж запланирован на лето.

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Седан Lada Vesta Cross оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил или 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. В первом случае агрегат сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, во втором — с «механикой» или модернизированным «роботом».

Цены Lada Vesta Cross
Двигатель КПП Пакет опций Цена (руб.)
1,6 МКПП - 763 900
1,8 МКПП - 788 900
1,8 АМТ - 813 900
1,8 МКПП Multimedia 816 900
1,8 АМТ Multimedia 841 900
1,8 МКПП Prestige 834 900
1,8 АМТ Prestige 859 900

В список стандартного оснащения модели войдет климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой USB и Bluetooth, 17-дюймовые колесные диски, обивка салона из экокожи. Дополнительно Vesta Cross можно оснастить камерой заднего вида и мультимедийной системой с навигацией (входят в пакет Multimedia), подогревом задних сидений, фоновой подсветкой салона и задним подлокотником (пакет Prestige).

Премьера Lada Vesta Cross, который стал четвертым автомобилем в семействе Vesta, состоялась в середине апреля. Седан выполнен в том же стиле, что приподнятый универсал Vesta SW Cross: от обычной машины он отличается защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).

Цены на вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross начинаются от 795 900 рублей.

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