Названы цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
«АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожную модификацию седана Lada Vesta Cross. Модель сначала предложат только в одной комплектации Luxe, а также с двумя пакетами опций по цене от 763 900 рублей. Старт продаж запланирован на лето.
Седан Lada Vesta Cross оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил или 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. В первом случае агрегат сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, во втором — с «механикой» или модернизированным «роботом».
Цены Lada Vesta Cross
|Двигатель
|КПП
|Пакет опций
|Цена (руб.)
|1,6
|МКПП
|-
|763 900
|1,8
|МКПП
|-
|788 900
|1,8
|АМТ
|-
|813 900
|1,8
|МКПП
|Multimedia
|816 900
|1,8
|АМТ
|Multimedia
|841 900
|1,8
|МКПП
|Prestige
|834 900
|1,8
|АМТ
|Prestige
|859 900
В список стандартного оснащения модели войдет климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой USB и Bluetooth, 17-дюймовые колесные диски, обивка салона из экокожи. Дополнительно Vesta Cross можно оснастить камерой заднего вида и мультимедийной системой с навигацией (входят в пакет Multimedia), подогревом задних сидений, фоновой подсветкой салона и задним подлокотником (пакет Prestige).
Премьера Lada Vesta Cross, который стал четвертым автомобилем в семействе Vesta, состоялась в середине апреля. Седан выполнен в том же стиле, что приподнятый универсал Vesta SW Cross: от обычной машины он отличается защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).
Цены на вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross начинаются от 795 900 рублей.