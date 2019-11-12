Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Коробка JF015E, она же X-Tronic, работает в паре с 1,6-литровым атмосферником HR16DE альянса Renault-Nissan. С такой установкой Vesta разгоняется с места до 100 километров в час за 12,2 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час.

Вариаторная Vesta получила некоторые обновления, в частности, зеркала с электроприводом складывания, которые управляются с брелока либо при помощи кнопки на водительской двери. Кроме того, набор доступного оборудования пополнился подогревом руля, противотуманными фарами с функцией подсветки в повороте, бескаркасными стеклоочистителями и более глубокими подстаканниками.