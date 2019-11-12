Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Коробка JF015E, она же X-Tronic, работает в паре с 1,6-литровым атмосферником HR16DE альянса Renault-Nissan. С такой установкой Vesta разгоняется с места до 100 километров в час за 12,2 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час.
Вариаторная Vesta получила некоторые обновления, в частности, зеркала с электроприводом складывания, которые управляются с брелока либо при помощи кнопки на водительской двери. Кроме того, набор доступного оборудования пополнился подогревом руля, противотуманными фарами с функцией подсветки в повороте, бескаркасными стеклоочистителями и более глубокими подстаканниками.
В стандартной комплектации с пакетом Start Plus для Vesta предусмотрены кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза и электронная система контроля устойчивости. В более продвинутом исполнении Comfort автомобиль оснащается климат-контролем, электростеклоподъемниками задних дверей, парктроником, круиз-контролем, мультифункциональным рулевым колесом и аудиосистемой.
|Комплектация
|Цена (руб.)
|Classic с пакетом Start Plus
|736 900
|Comfort
|767 900
|Luxe
|829 900
|Exclusive
|839 900
Для «люксовой» Vesta доступны боковые подушки безопасности, противотуманные фары с функцией подсветки поворота, 16-дюймовые диски нового дизайна, комбинированная обивка сидений (ткань и эко кожа), а также датчики дождя и света. Седан в топовой комплектации Vesta Exclusive получил электрический привод складывания зеркал, подогрев руля, подогрев задних сидений, камеру заднего вида, мультимедийную систему с навигацией.
В продажу новинка поступит до конца ноября. Ранее сообщалось, что следом за седаном модификацию с вариатором получат универсал, а также Cross-версии Vesta. Вместе с тем выпуск автомобилей с роботизированной трансмиссией будет прекращен.