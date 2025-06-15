Раскрыта возрожденная Lada Vesta Sport: теперь два типа кузова

Раскрыта возрожденная Lada Vesta Sport: теперь два типа кузоваОдну из главных новинок АвтоВАЗа подловили без камуфляжа
От «подогретой» Lada Vesta Sportline «настоящий» Sport внешне отличается незначительно. Можно заметить шильдик между ламелями решётки радиатора, обязательные противотуманные фары и новые пятиспицевые диски с направленным рисунком. Главные доработки скрыты под капотом: на самую мощную версию вернётся «атмосферник» 1.8 Evo с максимальной степенью форсировки (145 лошадиных сил).
По неофициальным данным, крутящий момент увеличится на символически: со 182 до 184 Нм. А на смену французской 5-ступенчатой «механике» придёт китайская 6-ступенчатая «механика» WLY. Ещё одним отличием Vesta Sport станет цветовая гамма: на снимках и седан, и универсал выкрашены тёмно-красным «металликом». Автомобиль с внутризаводскими номерами Lada Sport, по видимости, унаследовал у дорестайлинга серый металлик.
Дебют Lada Vesta Sport ожидается в июне, так что до премьеры считанные дни. По предварительным данным, цены будут начинаться с 2,7 миллиона рублей. Если инсайд подтвердится, то переплата относительно версии Sportline составит около 400-430 тысяч рублей.