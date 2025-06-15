Раскрыта возрожденная Lada Vesta Sport: теперь два типа кузова

Одну из главных новинок АвтоВАЗа подловили без камуфляжа

Новые Lada Vesta Sport раскрыты до премьеры: универсал и седан. Портал RCI News запечатлел на территории спортивного подразделения АвтоВАЗа товарные автомобили, подготовленные для презентации. В объектив попал не только седан Vesta Sport, но и универсал Vesta SW Sport! Двухобъёмная «заряженная» версия была сертифицирована ещё в 2018 году, но в дорестайлинговом семействе до серии дошёл только один тип кузова. Теперь гамму расширят.