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Опубликовано 15 июня 2025, 17:17
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Раскрыта возрожденная Lada Vesta Sport: теперь два типа кузова

Одну из главных новинок АвтоВАЗа подловили без камуфляжа
Новые Lada Vesta Sport раскрыты до премьеры: универсал и седан. Портал RCI News запечатлел на территории спортивного подразделения АвтоВАЗа товарные автомобили, подготовленные для презентации. В объектив попал не только седан Vesta Sport, но и универсал Vesta SW Sport! Двухобъёмная «заряженная» версия была сертифицирована ещё в 2018 году, но в дорестайлинговом семействе до серии дошёл только один тип кузова. Теперь гамму расширят.
Раскрыта возрожденная Lada Vesta Sport: теперь два типа кузова
© RCI News | Russian Car Industry
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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От «подогретой» Lada Vesta Sportline «настоящий» Sport внешне отличается незначительно. Можно заметить шильдик между ламелями решётки радиатора, обязательные противотуманные фары и новые пятиспицевые диски с направленным рисунком. Главные доработки скрыты под капотом: на самую мощную версию вернётся «атмосферник» 1.8 Evo с максимальной степенью форсировки (145 лошадиных сил).

© RCI News | Russian Car Industry

По неофициальным данным, крутящий момент увеличится на символически: со 182 до 184 Нм. А на смену французской 5-ступенчатой «механике» придёт китайская 6-ступенчатая «механика» WLY. Ещё одним отличием Vesta Sport станет цветовая гамма: на снимках и седан, и универсал выкрашены тёмно-красным «металликом». Автомобиль с внутризаводскими номерами Lada Sport, по видимости, унаследовал у дорестайлинга серый металлик.

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Дебют Lada Vesta Sport ожидается в июне, так что до премьеры считанные дни. По предварительным данным, цены будут начинаться с 2,7 миллиона рублей. Если инсайд подтвердится, то переплата относительно версии Sportline составит около 400-430 тысяч рублей.

Источник:RCI News | Russian Car Industry
Автор:Сергей Ильин
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