Багажник Lada можно будет открывать голосовой командой

Дистанционно запускать ДВС, по задумке производителя, можно будет через мобильное приложение Lada Connect. Сейчас работа над новой функцией уже почти завершена, отметил Бахраха, и «идет доводка систем».

Кроме того, АвтоВАЗ собираются расширить возможности системы голосового управления. Так, владельцы Lada смогут, к примеру, открывать багажник голосом или включать свет. Если все пойдет по плану, новые функции система обретет в следующем году.