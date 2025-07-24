Багажник Lada можно будет открывать голосовой командой

Опубликовано 24 июля 2025, 08:551 мин.
Багажник Lada можно будет открывать голосовой командойНовый функционал могут внедрить в 2026 году
Lada получат систему автозапуска двигателя и другие новые функции. Автомобили Lada планируют оснастить системой дистанционного запуска мотора, которую интегрируют в приложение Lada Connect. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на директора проекта по цифровым сервисам АвтоВАЗа Артема Бахраха. Кроме этого, производитель собирается расширить функционал системы голосового управления.
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Дистанционно запускать ДВС, по задумке производителя, можно будет через мобильное приложение Lada Connect. Сейчас работа над новой функцией уже почти завершена, отметил Бахраха, и «идет доводка систем».
Кроме того, АвтоВАЗ собираются расширить возможности системы голосового управления. Так, владельцы Lada смогут, к примеру, открывать багажник голосом или включать свет. Если все пойдет по плану, новые функции система обретет в следующем году.
Тем временем АвтоВАЗ рассматривает возможность сокращения производства. Этой осенью автогигант может перейти с пятидневной рабочей недели на четырехдневную из-за слабых продаж Lada и затоваривания складов. Решение примут в конце сентября.