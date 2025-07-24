Новости
Опубликовано 24 июля 2025, 08:55
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Багажник Lada можно будет открывать голосовой командой

Новый функционал могут внедрить в 2026 году
Lada получат систему автозапуска двигателя и другие новые функции. Автомобили Lada планируют оснастить системой дистанционного запуска мотора, которую интегрируют в приложение Lada Connect. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на директора проекта по цифровым сервисам АвтоВАЗа Артема Бахраха. Кроме этого, производитель собирается расширить функционал системы голосового управления.
Lada Iskra
Lada Iskra
© Lada
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Дистанционно запускать ДВС, по задумке производителя, можно будет через мобильное приложение Lada Connect. Сейчас работа над новой функцией уже почти завершена, отметил Бахраха, и «идет доводка систем».

Кроме того, АвтоВАЗ собираются расширить возможности системы голосового управления. Так, владельцы Lada смогут, к примеру, открывать багажник голосом или включать свет. Если все пойдет по плану, новые функции система обретет в следующем году.

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Тем временем АвтоВАЗ рассматривает возможность сокращения производства. Этой осенью автогигант может перейти с пятидневной рабочей недели на четырехдневную из-за слабых продаж Lada и затоваривания складов. Решение примут в конце сентября.

Источник:Autonews
Автор:Мария Руцкая
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