АвтоВАЗ может сократить производство из-за падения продаж

Решение о сокращении рабочего графика руководство АвтоВАЗа будет принимать в начале осени и озвучит 29 сентября. До тех пор автомобили продолжат собирать пять дней в неделю.

К подобным мерам АвтоВАЗ подталкивают «общие тенденции на российском автомобильном рынке», сообщает пресс-служба производителя. Это высокая ключевая ставка ЦБ, на которую автогигант уже жаловался: из-за нее кредиты менее доступны для населения. Кроме того, ужесточены требования к заемщикам.