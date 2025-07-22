АвтоВАЗ может сократить производство из-за падения продаж

АвтоВАЗ может сократить производство из-за падения продажАвтогигант рассматривает возможность перехода на четырехдневку
Решение о сокращении рабочего графика руководство АвтоВАЗа будет принимать в начале осени и озвучит 29 сентября. До тех пор автомобили продолжат собирать пять дней в неделю.
К подобным мерам АвтоВАЗ подталкивают «общие тенденции на российском автомобильном рынке», сообщает пресс-служба производителя. Это высокая ключевая ставка ЦБ, на которую автогигант уже жаловался: из-за нее кредиты менее доступны для населения. Кроме того, ужесточены требования к заемщикам.
Еще один фактор, негативно влияющий на продажи Lada, — наплыв иномарок в Россию в 2024 году. Сейчас на складах ждут хозяев около 400 тысяч машин иностранных компаний, ведущих «политику ценового демпинга».
По прогнозу главы АвтоВАЗа Максима Соколова, спрос на Lada по итогам 2025 года просядет на 20–25 процентов. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что по независящим от него причинам АвтоВАЗ сократит производство в этом году. Чисел он не назвал, а инсайдеры говорили о снижении с 500 тысяч до 400 тысяч.