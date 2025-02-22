АвтоВАЗ ответил, почему у завода до сих пор нет турбомоторов

АвтоВАЗ ответил, почему у завода до сих пор нет турбомоторовАвтогигант назвал три причины ставки на атмосферные агрегаты
В России налог рассчитывается, исходя из мощности двигателя, тогда как за рубежом ставка привязана к рабочему объёму. Поэтому у нас «малокубатурные» турбомоторы не стали массовыми. АвтоВАЗ полагает, что и за рубежом «волна интереса к малолитражным турбомоторам постепенно пошла на убыль», поскольку на практике выгода в расходе топлива и экологии не подтвердилась.
Вторая причина — сложная конструкция турбомоторов и их требовательность к качеству сервиса и запчастей. Вдобавок, просто так сделать турбомотор из «атмосферника» нельзя: инженерный опыт показывает, что нужно полностью «перелопатить» базовый мотор, изменить материалы, смазочную систему, охлаждение и вентиляцию. Себестоимость турбомотора минимум на 50% выше, чем у «атмосферника», и массового запроса на такие агрегаты на АвтоВАЗе не видят.
Также под турбомотор нужна соответствующая машина. Под возросшую мощность необходимо серьёзно дорабатывать конструкцию: коробку передач, подвеску, тормоза, систему охлаждения. В итоге турбированный автомобиль будет вполовину дороже. Сейчас в линейке Lada нет подходящей модели. Повторяется ситуация времён разработки первого поколения «атмосферника» 1.8: для «Приоры» и «Калины» от «великоват», а для Lada Vesta пришёлся ко двору.
Двигатель мощностью 145 лошадиных сил от Lada Vesta Sport для массовых автомобилей не создан: он выпускается штучно и для семейного седана «будет чужероден». Высокооборотистый агрегат надеются вернуть на конвейер в этом году, заменив французскую 5-ступенчатую «механику» на китайскую 6-ступенчатую трансмиссию. А на обычных моделях АвтоВАЗа появятся модернизированные «шестнари».