Lada XRay обзавелась селектором внедорожных режимов

Lada XRay Cross оснащается двигателем объемом 1,8 литра, отдача которого составляет 122 лошадиные силы и 170 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 10,6 секунды (12,6 для машин с «роботом»), максимальная скорость — 180 километров в час (для версии с AMT – 176 километров в час).

Цены на модель пока не объявлены. Обычный XRay стоит от 629,9 тысячи рублей.