Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
29 августа 13:55

Lada XRay обзавелась селектором внедорожных режимов

На Московском автосалоне дебютировала «вседорожная» версия модели

Поделиться

Компания «АвтоВАЗ» расширила семейство моделей Lada XRay и представила версию Cross, выполненную в стилистике одноименного концепт-кара, дебютировавшего в 2016 году. Новинка получила оригинальный передний бампер, защитные пластиковые накладки на колесные арки, 17-дюймовые колесные диски и селектор выбора режимов движения.

От обычного XRay версия Cross отличается увеличенным до 215 миллиметров дорожным просветом, рейлингами на крыше и антенной-плавником. Помимо этого, у модели поменялось оснащение и организация внутрисалонного пространства: появились передние кресла с новым каркасом, а общая длина салона увеличилась на 25 миллиметров.

Lada XRay Cross стала первой моделью семейства, на которой руль можно регулировать по высоте и вылету. Также для кроссовера доступна система выбора режимов движения Lada Ride Select с пятью алгоритмами работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы.

Первый из них – базовый, в котором включена вся вспомогательная электроника. В спортивном повышена чувствительность акселератора, а электроника дает возможность пробуксовки при старте. Также есть режимs для движения по снегу или грязи (допускается пробуксовка и проскальзывание колес для большей эффективности торможения) и для движения по песку (электроника дает еще чуть больше свободы, чем в режиме «снег»). В режиме ESC Off все системы отключены. Система стабилизации автоматические включится при достижении 54 километров в час.

В список оснащения кроссовера вошли светодиодные дневные ходовые огни, подушки безопасности водителя и пассажира, усилитель экстренного торможения, а также система распределения тормозных усилий.

>
Reload
1 / 4

Lada XRay Cross оснащается двигателем объемом 1,8 литра, отдача которого составляет 122 лошадиные силы и 170 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 10,6 секунды (12,6 для машин с «роботом»), максимальная скорость — 180 километров в час (для версии с AMT – 176 километров в час).

Цены на модель пока не объявлены. Обычный XRay стоит от 629,9 тысячи рублей.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...