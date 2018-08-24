Lada XRay Cross получит ручку для превращения во «внедорожник»

Подробностей о системе пока нет. Судя по фотографии, у модификации Cross появится спортивный и зимний режимы, а также, вероятно, вариант для движения по сыпучим поверхностям. Также на селекторе есть позиции для отключения системы стабилизации и трекшн-контроля. При этом автомобиль, как ожидается, останется переднеприводным.