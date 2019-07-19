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14:49

Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором

Новинка поступит в продажу 22 июля

АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей. Доплата за новую коробку составит 50 тысяч рублей.
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Lada XRay Cross стал первой моделью АвтоВАЗа с вариатором. Новая модификация комплектуется 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил (152 Нм) и CVT японской фирмы Jatco. От прочих версий автомобиль отличается отсутствием системы режимов движения Lada Ride Select она доступна только вседорожному хэтчбеку на «механике».

Для новинки предусмотрены четыре комплектации, причем для топовой Luxe Prestige предусмотрена мульти­медийная система с сенсорным экраном диагональю семь дюймов, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосовым управлением.

КомплектацияЦена
Classic Optima841 900
Comfort884 900
Luxe934 900
Luxe Prestige966 900

С такой установкой автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 километра в час.

Вариатор на Lada XRay Cross

Бесступенчатый Jatco JF015E уже знаком российским автомобилистам по Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. У такой версии есть ряд преимуществ перед модификациями на «механике» и «автомате»: автомобиль с вариатором более динамично разгоняется, причем это происходит без характерных рывков. Коробку можно перевести в «ручной» режим переключения передач например, при обгоне или буксировке прицепа.

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