Lada XRay получит черную крышу и черные диски

По словам собеседника издания, первые несколько экземпляров Lada XRay Instinct уже сошли с конвейера. Несмотря на это, официальный представитель «АвтоВАЗа» опроверг появление новой комплектации и назвал информацию об Instinct слухами.

Между тем, расширение линейки XRay выглядит логичным шагом на фоне сравнительно невысоких продаж модели: спрос на нее ниже, чем на все остальные автомобили Lada. Так, за девять месяцев 2019 года дилеры реализовали 21 582 экземпляра XRay, что на 4,7 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В сентябре продажи составили 2 670 экземпляров (-305 штук), в результате чего модель оказалась на 19 строчке рейтинга самых востребованных машин в стране.