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11:45

Lada XRay получит черную крышу и черные диски

СМИ узнали о новой комплектации для модели, однако «АвтоВАЗ» все опровергает

Lada XRay
Высокий хэтчбек Lada XRay может обзавестись новым исполнением Instinct, пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники на «АвтоВАЗе». Эту комплектацию можно будет отличить по оригинальным элементам экстерьера – черной глянцевой крыше, черным колесным дискам и черным корпусам наружных зеркал.

По словам собеседника издания, первые несколько экземпляров Lada XRay Instinct уже сошли с конвейера. Несмотря на это, официальный представитель «АвтоВАЗа» опроверг появление новой комплектации и назвал информацию об Instinct слухами.

Между тем, расширение линейки XRay выглядит логичным шагом на фоне сравнительно невысоких продаж модели: спрос на нее ниже, чем на все остальные автомобили Lada. Так, за девять месяцев 2019 года дилеры реализовали 21 582 экземпляра XRay, что на 4,7 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В сентябре продажи составили 2 670 экземпляров (-305 штук), в результате чего модель оказалась на 19 строчке рейтинга самых востребованных машин в стране.

На сегодняшний день самая доступная версия Lada XRay с базовым 1,6-литровым мотором (106 сил) и пятиступенчатой «механикой» стоит 614 900 рублей, а топовый вариант с 122-сильным двигателем 1.8 оценивается в 847 900 рублей. Цены на вседорожный XRay Cross варьируются от 759 900 до 971 900 рублей.

Источник: Лада.Онлайн