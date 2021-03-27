АвтоВАЗ лишил покупателей Lada XRay возможности выбора мотора

АвтоВАЗ подготовился к полному отказу от двигателя 1.8 на Lada XRay: с 24 марта у хэтчбеков появились новые версии с 5-скоростным «роботом» AMT и мотором 1.6.
Роботизированная коробка передач с одним сцеплением перенастроена: с 1,6-литровым агрегатом скорость переключений увеличена на 30 процентов; также появился специальный «зимний» режим.
Прекращение выпуска 1,8-литровых Lada XRay не привело к заметному снижению цены: по информации портала «лада-онлайн», связка «робота» и мотора 1.6 позволит сэкономить всего пять тысяч рублей относительно старого сочетания с двигателем 1.8. Желающие приобрести Lada XRay со 122-сильным «атмосферником» 1.8 вынуждены переплачивать за версию Cross.
Количество модификаций Lada Vesta и XRay с двигателями 1.8 постепенно сокращается: по неофициальным данным, в конечном счёте 122-сильный мотор ВАЗ-21179 останется только на кросс-версиях Vesta Cross/Vesta SW Cross и «подогретой» Vesta Sport.