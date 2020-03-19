Новые Lada XRay отозвали на ремонт

О том, что жгут может быть закреплен некорректно, стало известно еще в конце февраля. Тогда дилеры Lada получили от «АвтоВАЗа» указание осмотреть 1154 машины, которые были отгружены с 18 сентября 2019 года по 6 февраля 2020 года. Сообщалось, что если жгут приборной панели закреплен неверно, то он может перетереться.

Отзывная кампания, согласованна Росстандартом, затрагивает большее количество автомобилей. На них проверят крепление жгута и, при необходимости, зафиксируют его. Ремонт будет проведен бесплатно для автовладельцев.