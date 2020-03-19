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13:45

Новые Lada XRay отозвали на ремонт

Отзыв затронет более тысячи автомобилей, проданных за последние полгода

Lada XRay Cross
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал программу по отзыву 1 278 экземпляров Lada XRay, реализованных с сентября 2019 года по февраль 2020-го. На указанных автомобилях проверят правильность трассировки жгута панели приборов и, при необходимости, проведут небольшой ремонт.

О том, что жгут может быть закреплен некорректно, стало известно еще в конце февраля. Тогда дилеры Lada получили от «АвтоВАЗа» указание осмотреть 1154 машины, которые были отгружены с 18 сентября 2019 года по 6 февраля 2020 года. Сообщалось, что если жгут приборной панели закреплен неверно, то он может перетереться.

Отзывная кампания, согласованна Росстандартом, затрагивает большее количество автомобилей. На них проверят крепление жгута и, при необходимости, зафиксируют его. Ремонт будет проведен бесплатно для автовладельцев.

Для модели XRay это уже второй отзыв за месяц. Неделей ранее в сервисы направили 12 192 экземпляра Lada Vesta, XRay и Largus, проданных в России с сентября прошлого года по настоящее время. На автомобилях должны были проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Источник: Росстандарт