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10:08

Появились фотографии автомобилей Lada украинской сборки

Производство моделей Vesta, XRay и Granta налажено на мощностях ЗАЗа

Lada Vesta SW Cross украинской сборки © RCI News | Russian Cars Industry
Лиза Будрина
В Сеть попали снимки собранных на ЗАЗе автомобилей Lada. В начале 2020 года там запустили производство практически всей модельной линейки бренда. С конвейера украинского предприятия сходят Vesta, XRay, Granta и Largus. На фотографиях также присутствуют внедорожники 4x4.

Снимки, опубликованные RCI News, были сделаны в фирменном дилерском центре российской марки в Киеве. Там выставлены Lada 4x4, Granta, Vesta, Vesta SW Cross, а также XRay. В январе 2020 года сообщалось, что эти модели выпускаются на мощностях ЗАЗа, который входит в корпорацию «Укравто» там налажено мелкосерийное «отверточное» производство. Представитель «АвтоВАЗа» информацию о выпуске Lada на ЗАЗе не прокомментировал.

RCI News | Russian Cars Industry

Украинские «Лады» дороже российских. Так, например, Lada XRay со 106-сильным мотором 1.6 и «механикой» можно купить за 285 480 гривен (802 тысячи рублей), а в России аналогичная модификация оценивается в 619,9 тысячи рублей. Версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы стоит 344 040 гривен (967,5 тысячи рублей по текущему курсу). В России цена такого автомобиля 742,9 тысячи рублей.

На сегодняшний день «АвтоВАЗ» официально поставляет модели Lada в ряд стран, в числе которых Венгрия, Болгария, Боливия, Чили, Тунис, Ливан, Иордания и другие. За 2019 год российский автопроизводитель экспортировал за рубеж 38 тысяч машин, что на 32 процента больше, чем в 2018 году.

Источник: RCI News | Russian Cars Industry