Появились фотографии автомобилей Lada украинской сборки

Снимки, опубликованные RCI News, были сделаны в фирменном дилерском центре российской марки в Киеве. Там выставлены Lada 4x4, Granta, Vesta, Vesta SW Cross, а также XRay. В январе 2020 года сообщалось, что эти модели выпускаются на мощностях ЗАЗа, который входит в корпорацию «Укравто» – там налажено мелкосерийное «отверточное» производство. Представитель «АвтоВАЗа» информацию о выпуске Lada на ЗАЗе не прокомментировал.