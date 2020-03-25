Появились фотографии автомобилей Lada украинской сборки

Снимки, опубликованные RCI News, были сделаны в фирменном дилерском центре российской марки в Киеве. Там выставлены Lada 4x4, Granta, Vesta, Vesta SW Cross, а также XRay. В январе 2020 года сообщалось, что эти модели выпускаются на мощностях ЗАЗа, который входит в корпорацию «Укравто» – там налажено мелкосерийное «отверточное» производство. Представитель «АвтоВАЗа» информацию о выпуске Lada на ЗАЗе не прокомментировал.
RCI News | Russian Cars Industry
Украинские «Лады» дороже российских. Так, например, Lada XRay со 106-сильным мотором 1.6 и «механикой» можно купить за 285 480 гривен (802 тысячи рублей), а в России аналогичная модификация оценивается в 619,9 тысячи рублей. Версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы стоит 344 040 гривен (967,5 тысячи рублей по текущему курсу). В России цена такого автомобиля – 742,9 тысячи рублей.
На сегодняшний день «АвтоВАЗ» официально поставляет модели Lada в ряд стран, в числе которых Венгрия, Болгария, Боливия, Чили, Тунис, Ливан, Иордания и другие. За 2019 год российский автопроизводитель экспортировал за рубеж 38 тысяч машин, что на 32 процента больше, чем в 2018 году.