АвтоВАЗ решил узнать мнение россиян о двух поколениях Lada 4x4

В начале опроса «Lada 4x4 Vision: продолжение легенды или жизнь с чистого листа» участвующим предлагается указать пол, возраст, место проживания, а также модель нынешнего и желаемого автомобиля. Затем респондентам необходимо ответить на вопрос, какие ассоциации у них вызывают «Нива» и Lada 4x4 Vision.
Затем нужно ответить на более подробные вопросы об автомобилях. В частности, необходимо сравнить дизайн двух поколений Lada 4x4, определить насколько дизайн концепта подчеркивает внедорожные характеристики автомобиля, а также поразмыслить над тем, какие элементы предыдущего поколения машины могли бы улучшить дизайн современной модели. Кроме того, есть вопрос о том, сколько автолюбитель готов заплатить за Lada 4x4 Vision и чем его может привлечь будущий внедорожник.
По мнению представителей АвтоВАЗа, собранные ответы помогут российскому концерну сделать будущие автомобили Lada более комфортными, безопасными и технически совершенными. А также позволяет всем желающим внести свой вклад в развитие российского автопрома.