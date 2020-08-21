АвтоВАЗ решил узнать мнение россиян о двух поколениях Lada 4x4

Затем нужно ответить на более подробные вопросы об автомобилях. В частности, необходимо сравнить дизайн двух поколений Lada 4x4, определить насколько дизайн концепта подчеркивает внедорожные характеристики автомобиля, а также поразмыслить над тем, какие элементы предыдущего поколения машины могли бы улучшить дизайн современной модели. Кроме того, есть вопрос о том, сколько автолюбитель готов заплатить за Lada 4x4 Vision и чем его может привлечь будущий внедорожник.