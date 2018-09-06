Lada 4x4 получила новую приборную панель

Главное изменение в салоне — новая приборная панель с контрастной черно-оранжевой подложкой в стиле «Весты». Аналогичная «приборка» ранее ставилась на юбилейную модификацию 4x4, выпущенную в честь 40-летия модели.

Машины в исполнении Black Edition, отныне доступном и для пятидверного внедорожника, получили кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенную виброизоляцию дверей, пола и боковин кузова. Помимо этого, такие внедорожники комплектуются 16-дюймовыми колесными дисками черного цвета. Цена — от 598 900 рублей.