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12:09

Lada 4x4 получила новую приборную панель

Началось производство обновленного внедорожника

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Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале производства обновленной Lada 4x4. Внедорожник получил несколько косметических изменений, новую комплектацию Black Edition для пятидверной модификации и расширенный список оснащения в исполнении Luxe.

Главное изменение в салоне — новая приборная панель с контрастной черно-оранжевой подложкой в стиле «Весты». Аналогичная «приборка» ранее ставилась на юбилейную модификацию 4x4, выпущенную в честь 40-летия модели.

Машины в исполнении Black Edition, отныне доступном и для пятидверного внедорожника, получили кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенную виброизоляцию дверей, пола и боковин кузова. Помимо этого, такие внедорожники комплектуются 16-дюймовыми колесными дисками черного цвета. Цена — от 598 900 рублей.

Приборная панель в юбилейной спецверсии внедорожника. Фотографии салона обновленной 4x4 производитель пока не опубликовал.

Lada 4х4 в комплектации Luxe получила боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. Цены на Lada 4x4 Luxe начинаются от 522 900 рублей.

По технике изменений, очевидно, не произошло. Внедорожник Lada 4x4 по-прежнему оснащается 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра. Коробка — пятиступенчатая «механика».

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