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16:24

Цену обновленной Lada 4x4 раскрыли до премьеры

Прайс-лист рассекретили официальные дилеры АвтоВАЗа

© Lada
Сергей Ильин
Классическая «Нива» после рестайлинга подорожает на 40 тысяч рублей, пишет портал «Лада-онлайн» со ссылкой на челябинского дилера Lada — фирму «Сатурн». По сравнению с актуальными ценами модернизированные внедорожники подорожают на шесть-восемь процентов.

Если неофициальная информация подтвердится, то базовая цена на трехдверный внедорожник возрастет до 564 тысяч рублей. За пятидверную версию придется заплатить минимум 603 тысячи рублей, а цены на 4x4 Urban будут варьироваться в диапазоне от 627 до 666 тысяч рублей в зависимости от типа кузова.

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Фото: Интерьер обновлённой Lada 4x4

Блогеру YouTube-канала MrKoss174 удалось познакомиться с пятидверной обновленной «Нивой» в небогатой комплектации. В обзоре отмечено, что изменения во внешности у базовых внедорожников после рестайлинга сводятся к наличию антенны на крыше. У версии Urban появится новый передний бампер с противотуманными фарами.

Кроме того, отмечена новая передняя панель с двухсекционным бардачком, более удобные сиденья с подушкой безопасности со стороны водителя, менее шумная работа отопителя и доведенная «до ума» система вентиляции, а также «приборка» с бортовым компьютером и оранжевыми шкалами.

Хотя обновленные Lada 4x4 уже начали поступать к официальным дилерам, «АвтоВАЗ» до сих пор не выпустил прайс-лист на модель и не дал информацию о дате начала продаж. Кроме того, Волжский автозавод почему-то не упомянул в своих релизах о появлении водительской подушки безопасности.

Источники: Лада-онлайн, YouTube-канал MrKoss174