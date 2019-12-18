Цену обновленной Lada 4x4 раскрыли до премьеры

Блогеру YouTube-канала MrKoss174 удалось познакомиться с пятидверной обновленной «Нивой» в небогатой комплектации. В обзоре отмечено, что изменения во внешности у базовых внедорожников после рестайлинга сводятся к наличию антенны на крыше. У версии Urban появится новый передний бампер с противотуманными фарами.

Кроме того, отмечена новая передняя панель с двухсекционным бардачком, более удобные сиденья с подушкой безопасности со стороны водителя, менее шумная работа отопителя и доведенная «до ума» система вентиляции, а также «приборка» с бортовым компьютером и оранжевыми шкалами.