Названы цены на три особые Lada с хэштегом в названии

Lada Granta #Club предлагается с мотором 1.6 (87, 98 и 106 сил), механической или автоматической коробкой передач. «В базе» у таких машин есть обогрев сидений и кондиционер, обогрев лобового стекла, датчики парковки, 15-дюймовые колеса, хромированная отделка рычага коробки и черные глянцевые вставки на рулевом колесе. В зависимости от типа кузова клубная «Гранта» стоит 543 900 (седан) или 558 900 (лифтбек) рублей.

Lada Xray #Club можно заказать с двигателями объемом 1,6 (только «механика») и 1,8 литра (механическая коробка передач или «робот»). В списке стандартного оснащения — климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, тонировка стекол, 16-дюймовые колеса. Цена — от 737 900 рублей.