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13:49

Названы цены на три особые Lada с хэштегом в названии

В линейку вошли седан и лифтбэк Granta, кроссовер XRay и универсал Largus

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж автомобилей лимитированной серии Lada #Club. В нее вошли Granta, XRay и Largus с особым декором и оснащением. Самый доступный автомобиль линейки стоит 543 900 рублей.

Все автомобили серии #Club созданы на базе комплектации Comfort, но с элементами топ-версии Luxe. Внешне клубные «Лады» — седан и лифтбэк Granta, кроссовер XRay и универсал Largus — можно опознать по набору шильдиков, двухцветным колесам специального дизайна и боковым зеркалам черного цвета. В салоне машин — новая обивка сидений с вышивкой #Club.

Lada Granta #Club предлагается с мотором 1.6 (87, 98 и 106 сил), механической или автоматической коробкой передач. «В базе» у таких машин есть обогрев сидений и кондиционер, обогрев лобового стекла, датчики парковки, 15-дюймовые колеса, хромированная отделка рычага коробки и черные глянцевые вставки на рулевом колесе. В зависимости от типа кузова клубная «Гранта» стоит 543 900 (седан) или 558 900 (лифтбек) рублей.

Lada Xray #Club можно заказать с двигателями объемом 1,6 (только «механика») и 1,8 литра (механическая коробка передач или «робот»). В списке стандартного оснащения — климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, тонировка стекол, 16-дюймовые колеса. Цена — от 737 900 рублей.

Универсал Lada Largus в версии #Club — это сочетание 106-сильного двигателя и «механики». У таких машин есть датчики парковки, тонировка задних стекол и 16-дюймовые колеса. Цены на Largus #Club начинаются от 707 900 рублей.

Разница в цене между комплектацией Comfort и #Club составляет 17 500 рублей для Lada Granta, 25 тысяч рублей для XRay и 15 000 рублей для Largus.