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14:55

Украина запретила автомобили российской сборки

Запрет на ввоз транспорта из России вступает в силу 1 июля

С 1 июля Россия не сможет экспортировать на территорию Украины автомобили, грузовой транспорт, мотоциклы и тракторы. Запрет касается не только отечественных компаний — вне закона оказались даже иностранные марки, чье производство налажено на территории РФ.
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Российские автопроизводители были готовы к сложностям на украинском рынке, но изначально кабинет министров страны планировал увеличить пошлину на ввоз автомобилей из России. Как следствие, машины бы подорожали и спрос на них снизился, но они по-прежнему оставались бы доступны на рынке Украины.

На сегодняшний день Россия поставляет на украинский рынок модели Lada и УАЗ, а также зарубежные автомобили, которые собираются на мощностях наших заводов: Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta. Кроме того, на экспорт отправляются грузовики КАМАЗ и ГАЗ, а также автобусы ПАЗ.

По данным РБК, за прошлый год объем экспорта автотранспорта на территорию Украины составил 50 миллионов долларов. На автомобили российской сборки пришлось более пяти процентов всего авторынка — около четырех тысяч проданных машин. В сегменте легкого коммерческого транспорта отечественные «Газели» заняли 9,4 процента от общего объема.

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