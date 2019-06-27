Украина запретила автомобили российской сборки

Российские автопроизводители были готовы к сложностям на украинском рынке, но изначально кабинет министров страны планировал увеличить пошлину на ввоз автомобилей из России. Как следствие, машины бы подорожали и спрос на них снизился, но они по-прежнему оставались бы доступны на рынке Украины.

На сегодняшний день Россия поставляет на украинский рынок модели Lada и УАЗ, а также зарубежные автомобили, которые собираются на мощностях наших заводов: Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta. Кроме того, на экспорт отправляются грузовики КАМАЗ и ГАЗ, а также автобусы ПАЗ.