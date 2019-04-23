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18:28

Автомобили Lada начали продавать за тугрики

Модели АвтоВАЗа вышли на рынок Монголии

В Монголии начались продажи автомобилей Lada. В последний раз автомобили Волжского автозавода в эту страну поставлялись еще во времена СССР – тогда этим занималось внешнеторговое объединение «Автоэкспорт».
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Продажами «Лад» в Монголии займется компании «Руссо Мотор». Первый дилерский центр открылся в Улан-Баторе. Сейчас в страну поставляются только три модели: седан и универсал Vesta Cross, а также трехдверный вариант внедорожника 4х4. Впоследствии «АвтоВАЗ» намерен вывести на рынок этой страны хэтчбек XRay Cross, пятидверную версию 4х4, семейство Granta и «Ларгусы».

Как говорится на странице Lada Mongolia в Фейсбуке, цены на Lada Vesta начинаются от 48,5 и 49,9 миллиона тугриков за седан и универсал соответственно (1,18 и 1,22 миллиона рублей по текущему курсу), а на внедорожник 4х4 – от 35 миллионов тугриков (856 тысяч рублей).

В России седан и универсал «Веста» стоят от 793,9 и 779,9 тысячи рублей соответственно (без учета скидок), а Lada 4x4 обойдется минимум в 518,9 тысячи рублей.

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Ранее в Монголии начали продавать Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur, которые собираются в России.

Всего в 2018 году «АвтоВАЗ» отправил на экспорт 38,1 тысячи машин. При этом за весь прошлый год в Монголии было реализовано 2230 новых автомобилей.

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