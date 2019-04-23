Автомобили Lada начали продавать за тугрики

Как говорится на странице Lada Mongolia в Фейсбуке, цены на Lada Vesta начинаются от 48,5 и 49,9 миллиона тугриков за седан и универсал соответственно (1,18 и 1,22 миллиона рублей по текущему курсу), а на внедорожник 4х4 – от 35 миллионов тугриков (856 тысяч рублей).