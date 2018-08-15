Российские «Логаны» и «Дастеры» начали продавать за тугрики

Автомобили Renault, выпускаемые в России, начали поставлять в Монголию. Официальным дилером машин станет местная компания Monnis Motors, которая занимается автобизнесом с 1998 года.

На рынок Монголии будут поставлять модели Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur. Их премьера для местного рынка состоялась в начале июня на автосалоне в Улан-Баторе.

Цены на «Логан» начинаются от 33,9 миллиона монгольских тугриков (920 тысяч рублей по текущему курсу), «Дастер» обойдется минимум в 47,9 миллиона (1,3 миллиона рублей), а «Каптюр» – в 54,9 миллиона тугриков (1,5 миллиона рублей). Для сравнения, в России Logan стоит от 534 тысячи рублей, а Duster и Kaptur – от 689 и 934 тысяч рублей соответственно.

За первые шесть месяцев 2018 года компания «Рено» отправила на экспорт более семи тысяч «российских» автомобилей. Это на 22,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные направления поставок – это страны СНГ и Персидского залива. Больше всего экспортируются «Каптюр» и «Дастер».

Renault Duster и Kaptur собирают на предприятии в Москве, а Logan и Sandero выпускают в Тольятти.