Главная виртуальная гонка 2019 года: уже скоро!

На точно таких же машинах в Российской серии кольцевых гонок, в самом быстром классе Туринг, выступали пилоты заводской команды Lada Sport Rosneft — Кирилл Ладыгин и Михаил Грачев.

Календарь виртуального чемпионата был синхронизирован с этапами серии СМП РСКГ, и проводился в двух зачетах: онлайн, где каждый пилот принимал участие на собственном компьютере, и оффлайн на автосимуляторах RaceRoom — в паддоке автодромов, на гонках каждого этапа чемпионата. Кульминацией чемпионата 2019 года станет Гранд-Финал, где в сойдутся лучшие виртуальные гонщики нашей страны.