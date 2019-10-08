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16:49

Главная виртуальная гонка 2019 года: уже скоро!

12 октября состоится Гранд-Финал киберспортивного чемпионата Lada e-Championship

Приближается Гранд-Финал крупнейшего киберспортивного события на территории России: 12 октября сильнейшие симрейсеры страны сойдутся в очном противостоянии за звание чемпиона Lada e-Championship 2019.

Подошел к своему завершению первый сезон виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA e-Championship. На протяжении пяти месяцев участники сражались за рулем одинаковых 350-сильных седанов Lada Vesta TCR на лучших виртуальных треках мира — от Сепанга до Нюрбургринга.

На точно таких же машинах в Российской серии кольцевых гонок, в самом быстром классе Туринг, выступали пилоты заводской команды Lada Sport Rosneft — Кирилл Ладыгин и Михаил Грачев.

Календарь виртуального чемпионата был синхронизирован с этапами серии СМП РСКГ, и проводился в двух зачетах: онлайн, где каждый пилот принимал участие на собственном компьютере, и оффлайн на автосимуляторах RaceRoom — в паддоке автодромов, на гонках каждого этапа чемпионата. Кульминацией чемпионата 2019 года станет Гранд-Финал, где в сойдутся лучшие виртуальные гонщики нашей страны.

Победитель и серебряный призер гонок сразятся в финале виртуального чемпионата Esports WTCR OSCARO, который пройдёт 14 декабря на малайзийском автодроме Сепанг.

Кибер-турнир пройдёт в рамках заключительного этапа Мирового кубка WTCR — гоночной серии, пришедшей на смену кузовному Чемпионату мира (WTCC). Тринадцать пилотов со всего мира, двое из которых будут представлять Россию, поборются за звание чемпионов мира по виртуальным гонкам и за призовой фонд в размере 25 000 долларов.

Итак, что нас ждет 12 октября:
— 18 автосимуляторов
— 36 лучших виртуальных гонщиков со всей России
— 4 мировых автодрома
— 4 часа невероятных гоночных сражений
— автограф сессия и неформальное общение с пилотами LADA Sport Rosneft
— конкурсы, квесты и игровые зоны для всех гостей мероприятия
— заряженная LADA Vesta TCR
— награждение кубком чемпионов
— всевозможные подарки и сувениры от LADA, RaceRoom, LG и других партнеров события

Формат проведения мероприятия:

ЧтоКогда
Практика (для участников)12:00-14:00
Брифинг (для участников)14:20-14:50
Официальное начало мероприятия и полуфиналы15:00–16:30
Финал17:00-18:30
Награждение19:00

Все события на арене будет освещать постоянный комментатор чемпионата — спортивный журналист и ведущий Сергей Беднарук, а вместе с ним — выдающийся российский автогонщик Кирилл Ладыгин, действующий пилот команды Lada Sport Rosneft.

Доступ на Гранд-Финал будет свободным для всех. Гости мероприятия смогут в непринуждённой атмосфере, за чашкой кофе, пообщаться на разные темы с пилотами команды Lada Sport Rosneft, главным маркетологом ПАО АВТОВАЗ Фабьеном Гульми, президентом Федерации компьютерного спорта города Москвы Александром Горбаченко и многими другими друзьями RaceRoom.

Для зрителей, которые не смогут посетить мероприятие, будет организована прямая трансляция полуфинальных и финальных гонок на странице «RaceRoom Россия» в социальной сети ВКонтакте. Старт в 15:00 по московскому времени.

Встречаемся 12 октября на киберспортивной арене Cyberspace по адресу: Москва, ул. Автозаводская 18, ТРЦ Ривьера, 2 этаж. Вход свободный, без предварительной регистрации.