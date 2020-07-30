19:30

Дизайнер Lada придумал суперкар Nissan будущего

За основу проекта было взято японское купе начала 2000-х

© behance.net
Анастасия Дубина
Дизайнер интерьеров и экстерьеров Lada Игорь Сидорик показал концепт суперкара Nissan Vision GT. В качестве основы он использовал японское купе Silvia S15 2002 года выпуска.

Концепт представляет собой взгляд Игоря Сидорика на то, как могут в будущем могут выглядеть суперкары Nissan. Дизайнер не стал использовать фирменную радиаторную решетку V-Motion, которой оснащаются все модели японской марки, при этом в профиль его купе напоминает Nissan GT-R.

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В настоящее время возрождение таких моделей, как Silvia вряд ли возможно. До этого появлялась информация, что уже ведется работа над новым поколением GT-R и купе Z-серии. Однако подробностей нет: в прессе появляются противоречивые данные об архитектуре будущих спорткаров и сроках выхода на рынок.

В начале марта Hyundai провел онлайн-трансляцию, в рамках которой представил электрический концепт-кар Prophecy («Пророчество»). Автомобиль представляет собой концепцию будущей философии дизайна марки.

Источник: behance.net