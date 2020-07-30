Дизайнер Lada придумал суперкар Nissan будущего

В настоящее время возрождение таких моделей, как Silvia вряд ли возможно. До этого появлялась информация, что уже ведется работа над новым поколением GT-R и купе Z-серии. Однако подробностей нет: в прессе появляются противоречивые данные об архитектуре будущих спорткаров и сроках выхода на рынок.