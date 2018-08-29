Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
29 августа 10:15

Видео: очень пыльный дрифт на Ferrari LaFerrari

Гибридный суперкар поездил боком по территории фабрики

Поделиться

На YouTube-канала участника клиентской гоночной программы Ferrari Флориана Меркса опубликовано видео, где он дрифтит на гибридном суперкара LaFerrari по территории некой фабрики. Автомобиль, затянутый в камуфляжную пленку в стиле машин лыжника Йона Олссона, ездит боком и крутит пончики, поднимая клубы пыли.

Ferrari LaFerrari — заднеприводный суперкар, оснащенный гибридной силовой установкой. В ее состав входит 6,3-литровый двигатель V12 и электромотор, суммарная отдача которых составляет 963 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» LaFerrari способен разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара — 350 километров в час.

Видео: Florian Merckx

В прошлом месяце команда Royalty Exotic Cars переделала Bugatti Veyron из полноприводного в заднеприводный и показала, как не такой машине можно крутить «пончики». Донором для необычной переделки стал Bugatti Veyron Mansory Vivere.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...