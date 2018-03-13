Электрокар использовали вместо сломавшегося Porsche Cayman GT4

Пульс

Tesla Model 3 проехал по гоночной трассе со «штопором»

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13 марта 2018

Электромобиль Tesla Model 3 проехал по американской гоночной трассе Laguna Seca, известной своим поворотом с перепадом высот, который называется «Штопор». Ролик с заезда опубликован на канале пользователя Matt Crowley на YouTube.

Владелец электромобиля решил выехать на нем на гоночную трассу из-за поломки его купе Porsche Cayman GT4: на приборной панели спорткара загорелась сигнальная лампа о неисправности мотора. Для трек-дня использовался электромобиль с 500-километровым запасом хода, на шинах Pirelli PZero Nero GT, а также с доработанной в ателье Unplugged Performance подвеской. Автор видео отметил также, что между сессиями он ездил заряжаться на ближайшую станцию Supercharger, но сколько раз, неизвестно.

Видео пользователя Matt Crowley с youtube.com

Автодром «Лагуна Сека» располагается рядом с калифорнийским городом Монтерей. Трасса состоит из 11 поворотов. С конца 2000 года по 1 апреля 2018-го официальным спонсором трека была компания Mazda, но в конце 2017-го стало известно о том, что японский автопроизводитель отказался от продолжения сотрудничества.

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