Lamborghini отправила кроссоверы Urus в экспедицию на Алтай

Участники пробега на семи Lamborghini Urus стартовали от Телецкого озера. Оно включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых больших и глубоких озер России. Первым серьезным испытанием на пути «Урусов» стал перевал Кату-Ярык: вседорожникам предстояло подняться по серпантину с 35-градусным уклоном и преодолеть 190 километров бездорожья.
Затем конвой двинулся по Чуйскому тракту. Маршрут проходил неподалеку от горы Белуха, через горный перевал Чике-Таман, крутые склоны Семинского перевала. Проехав 800 километров, экспедиция вернулась в начальную точку — к Телецкому озеру.
В 2018 году аналогичное путешествие конвой из Lamborghini Urus совершил по Исландии. Семь автомобилей проехали по маршруту полуостров Рейкьянес — Рейкьявик, преодолев в общей сложности 900 километров. Одной из целей поездки стала демонстрация работы внедорожного режима Terra (Грунт), ставшего частью управляющей системы Anima (Adaptive Network Intelligent Management).
Lamborghini Urus оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8, выдающим 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 3,6 секунды и способен достигнуть 305 километров в час. Привод у «Уруса» такой же, как на Audi и Bentley, с межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen.
В России Lamborghini Urus можно купить за 15,2 миллиона рублей.