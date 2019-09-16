Lamborghini отправила кроссоверы Urus в экспедицию на Алтай

В 2018 году аналогичное путешествие конвой из Lamborghini Urus совершил по Исландии. Семь автомобилей проехали по маршруту полуостров Рейкьянес — Рейкьявик, преодолев в общей сложности 900 километров. Одной из целей поездки стала демонстрация работы внедорожного режима Terra (Грунт), ставшего частью управляющей системы Anima (Adaptive Network Intelligent Management).

Lamborghini Urus оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8, выдающим 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 3,6 секунды и способен достигнуть 305 километров в час. Привод у «Уруса» такой же, как на Audi и Bentley, с межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen.

В России Lamborghini Urus можно купить за 15,2 миллиона рублей.