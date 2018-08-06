Общая сумма штрафов составила более трех миллионов рублей

Пульс

Британец взял Lamborghini и за четыре часа получил 33 штрафа

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6 августа 2018

Двадцатипятилетний турист из Великобритании арендовал в Дубае Lamborghini Huracan и за четыре часа 33 раза нарушил скоростной режим. При этом в отдельных случаях камеры фиксировали нарушения с периодичностью раз в минуту. По данным полиции, водитель разгонялся до 240 километров в час. Об этом сообщает издание The National.

[Истории самых крупных дорожных штрафов: счет на десятки и сотни тысяч евро](https://motor.ru/news/mustang-speeding-27-07-2018.htm)

Истории самых крупных дорожных штрафов: счет на десятки и сотни тысяч евро

По словам представителя прокатной фирмы Saeed Ali Rent, они начали получать уведомления о штрафах на следующий день после сдачи суперкара в аренду. Общая сумма нарушений составила 175 тысяч дирхамов — около 3,036 миллиона рублей. Стоимость двухдневной аренды «Уракана» обошлась туристу в шесть тысяч дирхамов (104 тысячи рублей по текущему курсу).

Прокатная фирма решила оставить Lamborghini британцу до урегулирования вопроса с оплатой штрафов. Это сделано при причине того, что нарушения выписываются на имя компании, которой в случае возврата машины придется самой их оплачивать.

В конце прошлого месяца полицейские округа Линкольн, штат Небраска, дважды оштрафовали владелицу Ford Mustang за превышение скорости. Причем второе нарушение жительница Айовы Чонтл Уилсон совершила сразу же после того, как отъехала от патрульной машины, разогнавшись до 228 километров в час.

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LamborghiniHuracanСуперкарыФэйл
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