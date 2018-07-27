Владелица «Мустанга» слишком быстро отъехала от остановившей ее патрульной машины

Пульс

Женщина получила второй штаф за превышение скорости сразу после первого

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27 июля 2018

Полицейские округа Линкольн, штат Небраска, дважды оштрафовали владелицу Ford Mustang за превышение скорости. Причем второе нарушение жительница Айовы Чонтл Уилсон совершила сразу же после того, как отъехала от патрульной машины. Об этом сообщается на странице Управления шерифа округа Линкольн в Facebook.

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По данным правоохранителей, они получили информацию, что по автомагистрали I-80 на высокой скорости движется желтый «Мустанг». Во время задержания выяснилось, что скорость машины составляла 148 километров в час при разрешенных 121. Заместитель шерифа выписал штраф и разрешил женщине ехать дальше.

Уилсон резко тронулась с места и начала быстро разгоняться. Полицейские, замерив ее скорость радаром, выяснили, что она двигается со скоростью 228 километров в час. После непродолжительной погони Уилсон удалось остановить и арестовать. Нарушительницу доставили в изолятор временного содержания, где она будет дожидаться суда. Сообщается, что в автомобиле Уилсон обнаружены наркотики, что может стать причиной новых обвинений.

В прошлом году жителя канадской Альберты Мэтью Ганье оштрафовали за превышение разрешенной скорости на один километр в час. Это произошло после того, как он обогнал патрульную машину на загородном шоссе и, по словам полицейского, своими действиями «выразил неуважение».

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