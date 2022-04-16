Lamborghini призналась в недоливе масла в суперкары Huracan

Lamborghini уточняет, что с недоливом масла столкнутся владельцы суперкаров Huracan Evo, выпущенных в период с 27 мая 2020-го по 21 декабря 2021 года, а также обладатели новых Huracan STO, собранных с 12 октября по 29 ноября прошлого года.

Клиентов Lamborghini начнут уведомлять о проблеме с 20 мая. На машинах из списка официальные дилеры проверят уровень трансмиссионной жидкости и, при необходимости, восполнят запас масла. Если клиенту уже пришлось доливать масло за свой счёт, ему положена компенсация.