Видео: Lamborghini Huracan устроил заезд по затопленным улицам во время шторма

Желтый Lamborghini Huracan Spyder устроил заезд по одной из затопленных улиц Форт-Лодердейла, лавируя между другими машинами, дожидающимися помощи. Дальнейшая судьба суперкара неизвестна, однако вряд ли эта смелая выходка водителя обойдется без последствий.

Судя по опубликованному ролику, уровень воды доходил до наружных зеркал Huracan, высота которого составляет всего 1165 миллиметров. Несколько раз суперкар накрыло мощной волной вместе с крышей.