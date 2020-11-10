Видео: Lamborghini Huracan устроил заезд по затопленным улицам во время шторма

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© Supercar Hunter / YouTube.com
Вечером в воскресенье, 8 ноября, на американскую Флориду обрушился тропический шторм «Эта». Основной удар пришелся на юго-запад штата, и водители оказались застигнуты врасплох: улицы городов затопило, многие автомобили заглохли прямо посреди проезжей части, но не все. Очевидцы сняли на видео, как героически сражается со стихией Lamborghini Huracan.
Желтый Lamborghini Huracan Spyder устроил заезд по одной из затопленных улиц Форт-Лодердейла, лавируя между другими машинами, дожидающимися помощи. Дальнейшая судьба суперкара неизвестна, однако вряд ли эта смелая выходка водителя обойдется без последствий.
Судя по опубликованному ролику, уровень воды доходил до наружных зеркал Huracan, высота которого составляет всего 1165 миллиметров. Несколько раз суперкар накрыло мощной волной вместе с крышей.
Видео: Supercar Hunter / YouTube.com
В конце лета этого года появилось видео, снятое в одном из подтопленных городов Китая. Очевидцы сняли, как по улицам «плывут» Tesla Model 3. Благодаря герметичному днищу, защищающему аккумулятор и мотор от влаги, электрокары справляются с водными преградами лучше, чем машины с традиционными ДВС.