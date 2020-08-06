Посмотрите, как электрокары Tesla «плывут» по затопленным улицам

На роликах видно, как самые доступные Tesla практически «плывут» по скрывшимся под водой улицам, удивляя своими способностями очевидцев. Благодаря герметичному днищу, защищающему аккумулятор и мотор от влаги, электрокары справляются с водными преградами лучше, чем машины с традиционными ДВС.
Также известно, что в Китае Tesla провела несколько дополнительных испытаний версии Model 3 для местного рынка. На заводе Gigafactory 3 в Шанхае, где налажена сборка электрокаров, машины тестировали на наполовину затопленной трассе.
Получили ли китайские седаны особую защиту от наводнений, в Tesla не рассказали. Глава Tesla Илон Маск ранее отмечал, что в экстренных случаях электромобили «могут на короткое время использоваться вместо лодки», но он не рекомендует такую эксплуатацию.
Устойчивость к воде получит и первый пикап Tesla – Cybertruck. По словам Маска, электрокар сможет какое-то время держаться на плаву и преодолевать небольшие ручьи, не получая повреждений.