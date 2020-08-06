Посмотрите, как электрокары Tesla «плывут» по затопленным улицам

На роликах видно, как самые доступные Tesla практически «плывут» по скрывшимся под водой улицам, удивляя своими способностями очевидцев. Благодаря герметичному днищу, защищающему аккумулятор и мотор от влаги, электрокары справляются с водными преградами лучше, чем машины с традиционными ДВС.

Также известно, что в Китае Tesla провела несколько дополнительных испытаний версии Model 3 для местного рынка. На заводе Gigafactory 3 в Шанхае, где налажена сборка электрокаров, машины тестировали на наполовину затопленной трассе.