31-летний Lamborghini с пробегом 4100 километров продадут на аукционе

Продавец утверждает, что полное техническое обслуживание с заменой масла производилось в 2019 году. За восемь дней до окончания торгов Lamborghini LM002 оценён в 210 тысяч долларов, и есть все шансы, что за оставшееся время цена внедорожника увеличится минимум вдвое, ведь аналогичный LM002 с пробегом 16 тысяч километров в январе продавался за 357 тысяч евро.