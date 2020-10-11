31-летний Lamborghini с пробегом 4100 километров продадут на аукционе

Компания Lamborghini выпустила не более 328 LM002 в период с 1986 по 1993 год, и выставленному на продажу автомобилю повезло сохраниться до наших дней в аутентичном состоянии. У внедорожника оригинальный бежевый четырёхместный кожаный салон, штатные 17-дюймовые диски и высокопрофильные покрышки Pirelli Scorpion размерности 345/60 R17.
Фото: bringatrailer.com
Для конца 1980-х оснащение богатое: в перечне заводских опций кожаный руль, деревянная отделка передней панели, центрального тоннеля и дверных карт, электростеклоподъёмники, кондиционер, а также кассетная стереосистема Kenwood.
Фото: bringatrailer.com
Под капотом внедорожника 426-сильный (500 Нм) 5,2-литровый атмосферный V12, знакомый по суперкару Countach. Тяга передаётся через 5-скоростную «механику» ZF, привод полный, есть двухступенчатая раздатка. Рамный Lamborghini массой около 2700 килограммов способен разогнаться с места до 100 километров в час примерно за восемь секунд.
Продавец утверждает, что полное техническое обслуживание с заменой масла производилось в 2019 году. За восемь дней до окончания торгов Lamborghini LM002 оценён в 210 тысяч долларов, и есть все шансы, что за оставшееся время цена внедорожника увеличится минимум вдвое, ведь аналогичный LM002 с пробегом 16 тысяч километров в январе продавался за 357 тысяч евро.