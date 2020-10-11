19:19

31-летний Lamborghini с пробегом 4100 километров продадут на аукционе

Lamborghini LM002 с мизерным пробегом ищет нового владельца

© bringatrailer.com
Сергей Ильин
Аукционный дом Bring & Trailer выставил на продажу 31-летний Lamborghini LM002 с пробегом 4100 километров. До покупки автосалоном в 2018 году внедорожник Lamborghini находился в одних руках на протяжении 27 лет; за всё время эксплуатации автомобиль не попадал в аварии и регулярно проходил техническое обслуживание.

Компания Lamborghini выпустила не более 328 LM002 в период с 1986 по 1993 год, и выставленному на продажу автомобилю повезло сохраниться до наших дней в аутентичном состоянии. У внедорожника оригинальный бежевый четырёхместный кожаный салон, штатные 17-дюймовые диски и высокопрофильные покрышки Pirelli Scorpion размерности 345/60 R17.

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Фото: bringatrailer.com

Для конца 1980-х оснащение богатое: в перечне заводских опций кожаный руль, деревянная отделка передней панели, центрального тоннеля и дверных карт, электростеклоподъёмники, кондиционер, а также кассетная стереосистема Kenwood.

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Фото: bringatrailer.com

Под капотом внедорожника 426-сильный (500 Нм) 5,2-литровый атмосферный V12, знакомый по суперкару Countach. Тяга передаётся через 5-скоростную «механику» ZF, привод полный, есть двухступенчатая раздатка. Рамный Lamborghini массой около 2700 килограммов способен разогнаться с места до 100 километров в час примерно за восемь секунд.

Продавец утверждает, что полное техническое обслуживание с заменой масла производилось в 2019 году. За восемь дней до окончания торгов Lamborghini LM002 оценён в 210 тысяч долларов, и есть все шансы, что за оставшееся время цена внедорожника увеличится минимум вдвое, ведь аналогичный LM002 с пробегом 16 тысяч километров в январе продавался за 357 тысяч евро.

Источник: Bring & Trailer