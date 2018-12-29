Видео: истинный поклонник Lamborghini получил необычный подарок

Ролик начинается в магазине игрушек, куда заходят покупатели в поисках игрушечных Lamborghini. Продавец сообщает, что, к сожалению, все машинки распроданы, но у них есть варианты получше. Пока большинство соглашаются присмотреть что-то другое, один мальчик настаивает именно на «Ламбо». В награду за приверженность марке заводской тест-пилот Марко Мапелли дарит ему игрушечный Aventador SVJ и приглашает посидеть в настоящем суперкаре.