Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini

О гибридной «Ламбе» фактически ничего не известно. Внешность суперкара можно описать как эволюцию дизайна Aventador с элементами от концепта Terzo Millennio — о шоу-каре напоминают, например, Y-образные ходовые огни. Также на картинке можно заменить интегрированный спойлер с цифрой 63 — год основания Lamborghini.

По предварительной информации, силовая установка гибрида будет состоять из 6,5-литрового атмосферного V12 и одного или нескольких электромоторов, питающихся от 48-вольтовой энергосети. Суммарная отдача суперкара составит около 1000 лошадиных сил. Инсайдеры говорят, что вместо традиционных тяговых батарей итальянцы могут установить в автомобиль суперконденсаторы.