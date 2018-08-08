Самый мощный и быстрый Lamborghini «сведет с ума»

Компания Lamborghini опубликовала на свой странице в Facebook новое изображение хардкорной версии купе Aventador под названием SVJ. В подписи к фотографии, на которой видна часть кузова машины, выкрашенная в зеленый цвет, производитель указал, что возможности суперкара «сводят с ума».

Особенностью Lamborghini Aventador SVJ станет улучшенная система активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), которая способна меняется уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости «оперение» суперкара генерирует около 490 килограммов прижимной силы, распределяя их в пропорции 40:60 между передней и задней осью.

В качестве силовой установки на Aventador SVJ будет использоваться 6,5-литровый двигатель V12, отдачу которого увеличат до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым «роботом» ISR с одним сцеплением.

Lamborghini Aventador SVJ во время рекордного заезда на Нюрбургринге.

Во время тестов на «Северной петле» предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.