Самый мощный и быстрый Lamborghini «сведет с ума»
Компания Lamborghini опубликовала на свой странице в Facebook новое изображение хардкорной версии купе Aventador под названием SVJ. В подписи к фотографии, на которой видна часть кузова машины, выкрашенная в зеленый цвет, производитель указал, что возможности суперкара «сводят с ума».
Особенностью Lamborghini Aventador SVJ станет улучшенная система активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), которая способна меняется уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости «оперение» суперкара генерирует около 490 килограммов прижимной силы, распределяя их в пропорции 40:60 между передней и задней осью.
В качестве силовой установки на Aventador SVJ будет использоваться 6,5-литровый двигатель V12, отдачу которого увеличат до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым «роботом» ISR с одним сцеплением.
Во время тестов на «Северной петле» предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.