Видео: хардкорный Lamborghini Aventador SVJ на Нюрбургринге

Компания Lamborghini опубликовала видео, в котором показала заезд хардкорного Aventador SVJ по Нюрбургрингу. Аббревиатура в названии модели, расшифровывается как Super Veloce Jota, отсылает к тестовому прототипу Miura 400 Jota, построенному в единственном экземпляре тест-пилотом марки Бобом Уолласом в 70-х.

По предварительной информации, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдачу которого увеличат до 800 лошадиных сил. Суперкар также получит модернизированную трансмиссию, кузовные панели из углепластика, и комплекс активной аэродинамики ALA, как у Huracаn Performante.

Видео с YouTube-канала Lamborghini.

Ранее в Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображен Aventador SVJ Roadster. Однако подлинности снимка так и не была подтверждена. Что касается самого индекса J в названии моделей Lamborghini, то последний раз его использовали для 700-сильного спидстера Aventador J. Правда, такая машина существует в единственном экземпляре.