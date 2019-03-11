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15:53

Стало известно, какой будет четвертая модель Lamborghini

В компании уже начали работать над четырехместным гранд-турером

Глава Lamborghini Стефано Доменикали раскрыл информацию о четвертой модели итальянской марки, которая дополнит существующую линейку из «начального» Huracan, Aventador и суперкросса Urus. Ею станет автомобиль класса Gran Turismo с посадочной формулой 2+2.

В интервью изданию Autocar Доменикали подтвердил, что работа над четвертой моделью Lamborghini уже ведется. Но гранд-туреру дадут зеленый свет, только если продажи марки будут расти в период с 2020 по 2025 год. Сейчас инвестировать средства в разработку компания попросту не в состоянии.

Как мог бы выглядеть четырехместный гранд-турер Lamborghini показала в 2008 году на примере концепта Estoque. Выпущенный в единственном экземпляре прототип стал первым переднемоторным «Ламбо» со времен внедорожника LM002. В движение Estoque приводил 5.2 V10 от Gallardo, совмещенный с семиступенчатым «роботом». Предполагалось, что цена серийного автомобиля составит 230 тысяч долларов (15,2 миллиона рублей).

При этом товарный Estoque стоил бы намного меньше открытого Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Представленный в этом году на на Женевском автосалоне 770-сильный суперкар выйдет тиражом 800 экземпляров. Цена каждого — 387 тысяч евро (28,7 миллиона рублей).

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