Стало известно, какой будет четвертая модель Lamborghini

В интервью изданию Autocar Доменикали подтвердил, что работа над четвертой моделью Lamborghini уже ведется. Но гранд-туреру дадут зеленый свет, только если продажи марки будут расти в период с 2020 по 2025 год. Сейчас инвестировать средства в разработку компания попросту не в состоянии.