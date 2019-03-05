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11:10

Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini

Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара

На моторшоу в Женеве состоялась премьера открытого варианта суперкара Lamborghini Aventador SVJ – Roadster. Всего будет выпущено 800 машин, при этом такой вариант окажется самым дорогим серийным автомобилем семейства (не считая штучных спецверсий). Цены на новинку начинаются от 387 тысяч евро.
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Суперкар оснащается съемной жесткой крышей, как у обычного «Авентадора». Она состоит из двух частей, снимается вручную и помещается в багажный отсек спереди.

Родстер сохранил систему активной аэродинамики от купе – специальные заслонки в переднем сплиттере и стойках антикрыла. Весит открытый вариант на 50 килограммов больше, чем обычный Aventador SVJ – 1575 килограммов

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Новинка оснащается 770-сильным (720 Нм) двенадцатицилиндровым атмосферником объемом 6,5 литра, полным приводом, полноуправляемым шасси и семиступенчатым «роботом» с одним сцеплением.

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«Сотню» машина набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час – за 8,8 секунды. Родстер оказался на 0,1 и 0,2 секунды медленнее купе соответственно. Максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час.

Вместе с «Авентадором» в Женеве также дебютирует открытый Lamborghini Huracan Evo Spyder.

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