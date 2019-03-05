Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini

Суперкар оснащается съемной жесткой крышей, как у обычного «Авентадора». Она состоит из двух частей, снимается вручную и помещается в багажный отсек спереди.

Родстер сохранил систему активной аэродинамики от купе – специальные заслонки в переднем сплиттере и стойках антикрыла. Весит открытый вариант на 50 килограммов больше, чем обычный Aventador SVJ – 1575 килограммов