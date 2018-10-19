Стало известно имя первого гибрида Lamborghini

Карбоновый монокок гиперкара представляет собой тяговую батарею. В него также интегрированы нанотрубки, заполненные особым химическим составом. В случае повреждения конструкции и появления микротрещин кузов Terzo Millennio может самовосстанавливаться.

Первым же массовым гибридным суперкаром Lamborghini станет Aventador нового поколения. Следом за ним, по предварительной информации в 2022 году, на рынок выйдет электрифицированный Huracan.