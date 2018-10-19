Стало известно имя первого гибрида Lamborghini

Сайт TheSupercarBlog выяснил, что дизайн супергибрида будет создан по мотивам футуристичного прототипа Terzo Millennio, показанного в ноябре прошлого года. Силовая установка Lamborghini Unico будет состоять из 789-сильного двигателя 6.5 V12 и электромотора мощностью 49 сил. Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.
Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта «инновационных суперконденсаторов».
Карбоновый монокок гиперкара представляет собой тяговую батарею. В него также интегрированы нанотрубки, заполненные особым химическим составом. В случае повреждения конструкции и появления микротрещин кузов Terzo Millennio может самовосстанавливаться.
Первым же массовым гибридным суперкаром Lamborghini станет Aventador нового поколения. Следом за ним, по предварительной информации в 2022 году, на рынок выйдет электрифицированный Huracan.