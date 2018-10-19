Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
12:42

Стало известно имя первого гибрида Lamborghini

Тираж суперкара ограничат 63 экземплярами

Первый гибридный Lamborghini, известный под внутризаводским обозначением LB48H, получит товарное имя Unico. Тираж суперкара ограничат 63 экземплярами. Цена каждого составит 2,5 миллиона долларов (164,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Сайт TheSupercarBlog выяснил, что дизайн супергибрида будет создан по мотивам футуристичного прототипа Terzo Millennio, показанного в ноябре прошлого года. Силовая установка Lamborghini Unico будет состоять из 789-сильного двигателя 6.5 V12 и электромотора мощностью 49 сил. Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.

Концепт-кар Terzo Millennio

Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта «инновационных суперконденсаторов».

Концепт-кар Terzo Millennio

Карбоновый монокок гиперкара представляет собой тяговую батарею. В него также интегрированы нанотрубки, заполненные особым химическим составом. В случае повреждения конструкции и появления микротрещин кузов Terzo Millennio может самовосстанавливаться.

Первым же массовым гибридным суперкаром Lamborghini станет Aventador нового поколения. Следом за ним, по предварительной информации в 2022 году, на рынок выйдет электрифицированный Huracan.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...