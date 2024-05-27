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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 08:08
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Lamborghini отзовет новые Urus из-за капота, открывающегося на ходу

В группе риска более двух тысяч машин в исполнениях Performante и S
Lamborghini отзовет новые Urus из-за капота, открывающегося на ходу. Итальянская марка признала, что на некоторых кроссоверах установлены дефектные заклепки, которые фиксируют замки капота. В результате между капотом и бампером может образоваться зазор, и на скоростях свыше 94 миль в час (151 км/ч) набегающим потоком воздуха капот может распахнуться. Как минимум один такой случай уже произошёл: теперь инициирован отзыв.
Lamborghini отзовет новые Urus из-за капота, открывающегося на ходу
© Lamborghini
Сергей Ильин

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило о старте отзывной кампании. Дилеров начнут уведомлять с 21 июня, а владельцев проблемных машин — не позднее 5 июля. В группе риска 2133 кроссовера Urus S и Urus Performante, но итальянская марка полагает, что только у двух процентов автомобилей действительно установлены не те заклёпки.

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Нерожденные Lamborghini

Владельцы Lamborghini Urus могут заметить проблему, если внимательно посмотрят на зазор между карбоновым капотом и крылом: если с завода установлены слишком жёсткие заклёпки, то капот прилегает неплотно. Дилеры проверят детали, бесплатно поменяют заклёпки и опорную пластину. У одного из индонезийских владельцев кроссовера капот успел открыться на высокой скорости, что и стало причиной расследования.

Производство негибридных Urus S и Urus Performante скоро прекратится: в гамме останется только бензин-электрическая версия SE. Технический директор Lamborghini Рувен Мор называет гибрид более универсальным и комфортным, но почти таким же быстрым на гоночном треке.

Источник:NHTSA
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lamborghini
#Urus
#Кроссоверы
#Отзыв