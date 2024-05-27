Lamborghini отзовет новые Urus из-за капота, открывающегося на ходу

В группе риска более двух тысяч машин в исполнениях Performante и S

Lamborghini отзовет новые Urus из-за капота, открывающегося на ходу. Итальянская марка признала, что на некоторых кроссоверах установлены дефектные заклепки, которые фиксируют замки капота. В результате между капотом и бампером может образоваться зазор, и на скоростях свыше 94 миль в час (151 км/ч) набегающим потоком воздуха капот может распахнуться. Как минимум один такой случай уже произошёл: теперь инициирован отзыв.